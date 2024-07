Violentissima esplosione: in fiamme un'azienda di fuochi pirotecnici

Una fortissima esplosione si è verificata in tarda mattinata in via Comunale, a Messina, nella zona del villaggio Santo. Dalle prime informazioni apprese da MessinaToday lo scoppio sarebbe avvenuto in una ditta di fuochi pirotecnici. Sul posto si stanno portando mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Il violento boato si è avvertito anche a chilometri di distanza dalla zona interessata. Diverse squadre dei vigili del fuoco a lavoro.

