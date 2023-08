Esplosione sventra palazzina: "C'è una persona sotto le macerie"

A Soldano, in provincia di Imperia, un'esplosione ha sventrato una palazzina: alcune persone sono rimaste lievemente ferite ma secondo le prime informazioni una persona potrebbe essere rimasta intrappolata dalle macerie in corso Verbone, nel centro storico del paese.

Sul posto personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Gli altri edifici accanto non avrebbero subito danni strutturali anche sono in corso verifiche statiche. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas sono ancora in corso le verifiche da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

Continua a leggere su Today.it...