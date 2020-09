Esplosione in piazzale Libia a Milano, molti feriti

Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di questa mattina. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un appartamento al piano terra in piazzale Libia. L'esplosione ha riguardato l'edificio del civico 20 di piazzale Libia e oltre il primo piano ha interessato in parte anche il secondo piano e il terzo piano. Chi abita in zona Romolo ha percepito "un'esplosione fortissima". Si parla di una fuga di gas all'origine dello scoppio.

L'esplosione in piazzale Libia a Milano

Si registrano diversi feriti, alcuni dei quali vengono curati a bordo delle ambulanze sul posto. Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco che, insieme alle forze dell'ordine, con gli abitanti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Molta gente si è riversata in strada sia dal condominio dove, poco dopo le 7, si è verificata l'esplosione sia da quelli circostanti. Al piano terra si vede chiaramente l'ingresso squarciato dall'esplosione, con all'interno le macerie, e le finestre danneggiate fino al terzo piano. Non è ancora chiaro se l'esplosione si sia verificata nelle cantine del palazzo o al piano terra, dove si trova uno studio dentistico e un monolocale dove vive in affitto un ragazzo.

Un’esplosione a 100 mt da casa mia. In P.le Libia. Pare una fuga di gas.

Questa la situazione ora. Il palazzo è stato evacuato #Milano pic.twitter.com/estJItrQBB — Max® (@MassiAlbertOne) September 12, 2020

Diversi scooter parcheggiati di fronte al palazzo dove si è verificata l'esplosione sono stati danneggiati. La persona più grave è quella che si trovava nell'appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All'interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte.

🔴 #Milano, soccorso un ferito grave nell’appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l’intero stabile di dieci piani, verifiche dei #vigilidelfuoco in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura #12settembre 8:20 pic.twitter.com/EYIfHc7tQs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

Secondo le prime informazioni l'uomo ferito in modo grave sarebbe ustionato. Le finestre dei piani superiori sono danneggiate. Ci sono centinaia di persone in strada.

Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si temono vittime https://t.co/nRGV5M3Cgl pic.twitter.com/lkFko7j6Sr — MilanoSpia (@MilanoSpia) September 12, 2020

Il primo bilancio del 118 dice che ci sono 50 persone coinvolte, molte ferite in modo lieve. Un uomo di trenta anni con ustioni di secondo e terzo grado sul corpo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le iniziali del ferito sono S. A.. Sul posto sono intervenuti una squadra USAR, 9 ambulanze, 2 automediche, 1 autoinfermieristica, oltre a Polizia, vigili del fuoco e vigili urbani.

L'appartamento esploso al primo piano di piazzale Libia a Milano

Evacuato l'intero stabile di dieci piani, verifiche sono in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e per stabilire le condizioni della struttura.

Nell'esplosione è andato completamente distrutto distrutto l'androne e il piano terra del condominio al numero 20 di piazzale Libia, ma i danni si contano fino all'ultimo piano. L'intero palazzo è stato evacuato insieme a una parte dell'edificio posto al civico 22. L'onda d'urto ha sbattuto avanti pezzi di lamiere degli scooter parcheggiati davanti al palazzo: sono stati ritrovate nei giardinetti di fronte a 30 metri di distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.