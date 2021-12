Ravanusa, un testimone: "Odore di gas nei giorni prima dell'esplosione"

"Ho sentito un boato tremendo, come se fosse scoppiata una bomba o un aereo fosse precipitato sulla casa. Poi sono esplosi gli infissi. Siamo scesi subito in strada, intorno c'era fuoco ovunque, macerie. Io ero con mia moglie, i miei tre figli e i miei suoceri. Siamo vivi per miracolo". Lo racconta Calogero Bonanno un docente che vive a Palermo e che ieri sera si trovava a far visita ai suoceri nella casa accanto alla palazzina distrutta da una esplosione innescata da una fuga di gas. "Mia moglie stava allattando la bimba di 4 mesi quando abbiamo sentito lo scoppio e abbiamo pensato che l'edificio si fosse spostato - ha raccontato l'uomo tra le lacrime - subito con gli altri due miei figli, di 5 e 11 anni, siamo scesi per strada. C'erano vetri e fiamme ovunque. Tutti gli infissi scoppiati".

"Alcuni vicini - ha raccontato - ci hanno detto che nei giorni scorsi avevano sentito odore di gas. Se è vero c'è stata una negligenza imperdonabile".

Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha spiegato che si indaga "per disastro colposo e omicidio colposo".

"L'ipotesi privilegiata", ha aggiunto, è quella di "una fuga di metano" che avrebbe provocato la devastazione. "Abbiamo posto sotto sequestro al termine di un primo sopralluogo un'area di 10 mila metri quadri - ha proseguito rispondendo a una domanda in riferimento a una presunta criticità nella distribuzione del gas, soprattutto dopo i danni causati dal maltempo - ma dopo un ulteriore sopralluogo potremmo decidere di mettere in sicurezza altre aree".

Intanto prosegue la corsa contro il tempo per trovare i dispersi: sei le persone ancora sotto le macerie secondo il sindaco di Ravanusa.