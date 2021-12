Chi sono le vittime dell'esplosione a Ravanusa

Una intera famiglia è stata colpita dall'esplosione determinata dalla fuga di gas che ha devastato quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, piccola cittadina di 10mila abitanti del consorzio comunale di Agrigento .

Nell'abitazione crollata, in piani diversi, c'erano una anziana donna e i tre fratelli con le rispettive mogli. In uno degli appartamenti si trovavano anche il nipote della donna e la moglie incinta di 9 mesi che erano andati a far visita ai genitori. Al momento solo due donne, l'anziana e una cognata, sono sopravvissute. Gli altri componenti della famiglia sono dispersi o deceduti.

Nella palazzina attigua, pure crollata,c'era una coppia, lei assistente sociale, lui professore, entrambi dispersi.