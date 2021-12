Esplosione Ravanusa ultime notizie: sale a quattro il numero delle vittime

Proseguono senza sosta le richerche dei dispersi a Ravanusa, nell'Agrigentino, dopo la forte esplosione causata da una fuga di gas che ieri sera ha provocato il crollo di una palazzina di quattro piani in via Galilei e il danneggiamento di numerosi edifici limitrofi. Il bilancio al momento è di 4 morti: le generalità non sono state ancora rese note. I vigili del fuoco, dopo l'uomo trovato nella notte, hanno recuperato stamane il corpo di due donne. Ieri notte sono state estratte vive dalle macerie Giuseppa Montana e Rosa Carmina, trasportate negli ospedali di Licata e Agrigento: non sono in gravi condizioni. Sarebbero ancora 6, invece, le persone disperse. Tra queste non dovrebbero esserci minori. Almeno 50 le persone evacute dalle proprie abitazioni, alcune ospitate da parenti o amici mentre per altre è stata realizzata una 'base operativa' in una scuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 20.30. Secondo le primissime ricostruzioni l'esplosione, accompagnata da un forte boato, sarebbe stata causata da una perdita di gas nel metanodotto e innescata forse da un ascensore. Le prime squadre dei Vigili del Fuoco arrivate sul posto per spegnere i diversi incendi hanno riscontrato, infatti, una grossa perdita di metano. Secondo il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina, l'onda d'urto causata dall'esplosione sarebbe stata di almeno cento metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla tragico evento la procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo