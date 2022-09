Tablet esplode tra le mani di un bambino di 5 anni

Solo tanta paura e qualche lesione di lieve entità per il bambino di 5 anni che si è visto esplodere il tablet tra le mani. Prima il botto, poi le scintille e tanto, tanto fumo. È successo domenica mattina a Padova, quando il piccolo seduto sul salotto di casa mentre stava presumibilmente giocando con il dispositivo, tenendolo sulle ginocchia. I genitori del bimbo hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che per precauzione hanno deciso di portarlo in ospedale per accertamenti. Fortunatamente il minore ha riportato solo lievi escoriazioni al viso e alle mani. È stato dimesso poche ore dopo l’arrivo, una volta effettuati alcuni controlli agli occhi e alle vie respiratorie per l’inalazione di fumi. Mentre il bambino veniva soccorso dai sanitari, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tablet, ora nelle mani della polizia per ulteriori verifiche.