Esplosione in una villetta: un morto sotto le macerie e tre feriti

La tragedia è avvenuta nella notte a Valfabbrica, in provincia di Perugia. Dopo il boato sono crollati solai e facciate: il bilancio è drammatico

Un morto e tre persone ferite: questo il bilancio della terribile esplosione avvenuta nella notte in una casa su due piani a Valfabbrica, in provincia di Perugia. Dopo il boato, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i vigili del fuoco, intervenuti per domare l'incendio divampato dopo l'esplosione.

Una persona è stata trovata senza vita sotto le macerie, altre tre persone invece sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. Da una primissima ricostruzione, l'esplosione potrebbe essere avvenuta per una fuga di gas al primo piano della struttura.