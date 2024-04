Così il ponte di Salvini finisce già per dare soldi alle famiglie della 'ndrangheta

Il progetto del Ponte sullo Stretto non è ancora definitivo ma ci sono già i nomi degli espropriati con case, fabbricati e terreni da demolire o occupare. Gli elenchi portano anche a Limbadi e Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. Qui, a più di 60 chilometri a nord dai piloni del ponte sulla sponda calabra, oltre 23 mila metri quadri di terreno serviranno come deposito per i materiali di scarto dei cantieri. Dai fogli catastali risulta la proprietaria: Mancuso Carmina Antonia. Il cognome appartiene a una delle cosche della 'ndrangheta più influenti della regione. Secondo la durata dei lavori prevista dal progetto definitivo del ponte, dall'apertura dei cantieri fino agli otto anni successivi i proprietari interessati riceveranno un indennizzo per l'uso che si farà delle loro terre. E sul rischio che finiscano alla criminalità organizzata, l'ad di WeBuild Salini parla di "appositi protocolli di legalità".

I rifiuti del Ponte sullo Stretto, in Calabria e Sicilia: le mappe

Il progetto "definitivo" pubblicato dalla Stretto di Messina S.p.A. prevede delle aree in cui verranno depositati i materiali di scarto dei vari cantieri in Sicilia e Calabria, anche molto distanti dal ponte. In Sicilia, la più lontana è Torregrotta, in provincia di Messina, a 35 chilometri di distanza. Il sito, chiamato "SRAS1", diventerà una discarica di materiale classificato come "rifiuti speciali non pericolosi", come fanghi pressati, macerie di demolizioni e materiali di scarto provenienti dalla costruzione del ponte.

In Calabria le distanze aumentano. I siti più lontani sono in una provincia differente da quella di Reggio Calabria, nei comuni di Limbadi e Nicotera (Vibo Valentia), dove sorgerà il "Cra 3", ossia aree destinate a "deposito e recupero ambientale". Proprio Limbadi e le campagne intorno alla cava sono tristemente noti per l'omicidio di Maria Chindamo, imprenditrice di 44 anni rapita e uccisa dopo aver attirato l'interesse della 'ndrangheta sui propri terreni.

La presenza di questi depositi è inquadrata nel progetto definitivo in termini di "variazioni dal punto di vista estetico (modifiche della morfologia nel contesto orografico delle zone interessate)", e "trasformazioni delle attuali modalità di uso del suolo (di tipo agronomico, silvo-pastorale o naturale)". Per questi motivi verranno effettuati anche interventi di recupero delle superfici di deposito tramite "rimboschimenti e inerbimenti".

In più, il sito calabrese ricade nel bacino idrico del fiume Petrace che attraversa 29 comuni. Di questi, 13 scaricano le fognature nel bacino. Sono presenti 11 impianti di depurazione, ma secondo i dati della Stretto di Messina, di 2 non si ha alcuna informazione e 4 non risultano in esercizio. Nel complesso, secondo le classificazioni ecologiche il bacino è considerato "scadente" e i valori degli inquinanti "dimostrano uno stato di qualità delle acque attuale molto critico", si legge nella relazione finale del progettista.

Il deposito delle "scorie" del Ponte che porta alla cava della 'ndrina Mancuso

Comune di Nicotera, foglio catastale numero 24. Oltre 20.000 metri quadri di pascoli e terreni seminativi intestati a Mancuso Carmina Antonia saranno occupati da un sito di deposito per i rifiuti prodotti dai cantieri per costruire il ponte, come si legge dai documenti sugli espropri della Stretto di Messina. Nel comune di Limbadi, foglio catastale numero 22, mappale 73, altri 2.000 metri quadri di uliveti di Mancuso saranno destinati a "mitigazioni ambientali".

Ci troviamo a più di 60 chilometri a nord dai piloni di Villa San Giovanni. I mezzi pesanti dovranno arrivare fino a qui, in provincia di Vibo Valentia, per scaricare i materiali di scarto dei cantieri. Proprio qui c'è la cava dei Mancuso, che come documentato dal quotidiano online LaC News24 è stata usata anche per la costruzione del porto di Gioia Tauro. L'intestataria dei terreni è Carmina Antonia, figlia del boss don Ciccio Mancuso, ora defunto, ed ex sindaco di Limbadi. I proprietari dei terreni occupati dalle discariche degli inerti derivanti dalla costruzione del ponte riceveranno un indennizzo per la perdita di possesso, anche se temporanea, delle loro proprietà. Secondo i programmi della Stretto di Messina S.p.A questo accadrà fino al 2032.

È tutto legale, legittimo e consultabile. Tuttavia, è bene ricordare che gli espropri riguarderanno decine di ettari di territorio usati dalle cosche come discarica per decenni ma mai bonificati. Se il Ponte verrà costruito sistemerà tutto lo Stato.

Tra i nomi dei terreni da espropriare e occupare c'è anche quello di Francesco Naso, imprenditore condannato a 18 anni in primo grado per associazione mafiosa nel maxi processo alla 'Ndrangheta chiamato "Rinascita Scott" e avviato dal magistrato Nicola Gratteri.

Chi sono i Mancuso e cosa fanno in Calabria: edilizia e smaltimento rifiuti al servizio della 'Ndrangheta

L'operazione Rinascita-Scott nel 2019 ha portato all'arresto di 334 persone, tra cui vari affiliati e alleati della famiglia Mancuso. Secondo l'ultima relazione disponibile della Direzione investigativa antimafia (Dia), la provincia di Vibo Valentia è storicamente caratterizzata dalle attività dei Mancuso, definita "la cosca più attiva nei Comuni di Nicotera e di Limbadi, benché abbia ormai esteso la sua influenza, oltre che nel capoluogo, anche in altri comuni della provincia tramite taluni gruppi a questa collegati".

I centri di potere sono proprio Nicotera e Limbadi. Secondo la Dia, i Mancuso continuerebbero "ad affermare il proprio potere criminale mediante la gestione

del traffico di stupefacenti, del gioco d'azzardo e delle attività estorsive". Ma non solo: ci sono anche il settore turistico-alberghiero e il controllo dei lavori, pubblici e privati, "mediante l'imposizione di ditte compiacenti o contigue attive nell'edilizia, nello smaltimento rifiuti e nella commercializzazione di carburanti".

Bonelli: "Chiesta indagine a Dia e commissione bicamerale antimafia"

Sul rischio che gli indennizzi previsti dalla Stretto di Messina S.p.A. vadano alla criminalità organizzata, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Angelo Bonelli ha chiesto "alla Direzione distrettuale antimafia e alla Commissione bicamerale di avviare un'indagine. Con un progetto vecchio di 15 anni - dice Bonelli - la criminalità organizzata può avere avuto tutto il tempo di acquistare terreni con l'obiettivo di prendere soldi pubblici".

A questo proposito, "Si stanno facendo appositi protocolli di legalità per dare trasparenza - ha spiegato Pietro Salini, amministratore delegato dell'azienda che costruirà il ponte, Webuild - Non si può semplicemente dire che nella realizzazione del Ponte sullo Stretto ci possono essere problemi legati alla legalità: può accadere qui e dappertutto. I problemi vanno gestiti insieme dal sistema delle imprese e dai corpi dallo Stato: non abbiamo timori da questo punto di vista".

Per Bonelli, l'ad della Stretto di Messina S.p.A, Pietro Ciucci, dovrebbe spiegare perché "la discarica di materiali inerti denominata Cra3 è stata individuata nelle particelle catastali di terreni di proprietà della temutissima famiglia dei Mancuso. Ciucci ci parla di protocolli di legalità per evitare infiltrazioni mafiose, ma perché, prima di individuare aree da espropriare per attività di discarica o deposito materiali, non sono stati individuati i proprietari?", si chiede il deputato di Avs.

Il progetto del ponte sullo Stretto è chiamato "definitivo" ma in realtà non è ancora esecutivo, vista l'assenza di autorizzazioni fondamentali che verranno eventualmente rilasciate dal ministero dell'Ambiente - tramite la Valutazione di impatto ambientale - e dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sostenibile. Solo a quel punto, gli espropri saranno fattibili e ci si dovrà preoccupare, tra le altre cose, che i risarcimenti non finiscano per finanziare la criminalità organizzata.