Ester Palmieri uccisa con un coltello da caccia: la dinamica dell'omicidio e l'ipotesi della premeditazione

Ha aspettato che i tre figli uscissero per andare a scuola e poi l'ha aggredita, colpendola più volte al collo con un coltello da caccia. La donna è stata colta di sorpresa, tanto da non aver avuto nemmeno il tempo di difendersi. Lei è morta dissanguata sul pavimento della cucina di casa. È morta così la 38enne Ester Palmieri, uccisa dal marito dal quale si stava separando Igor Moser, boscaiolo di 46 anni, che si è poi tolto la vita. Ci sono nuovi elementi che fanno luce sul femminicidio dell'11 gennaio a Valfloriana, in Trentino, il quinto dall'inizio del 2024.

L'uomo ha colpito la donna con un fendente al collo, recidendo in un solo colpo sia l'arteria carotide, sia la vena giugulare. La conferma è arrivata dai primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo della donna dal medico legale Dario Raniero, su incarico della Procura della Repubblica. L'esame autoptico è avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il fatto che l'uomo si sia portato il coltello da casa suffragherebbe la tesi degli inquirenti, secondo cui il femminicidio è stato premeditato. Il coltello utilizzato per il delitto è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per togliersi la vita. L'uomo non accettava la volontà della donna di separarsi. La coppia, che viveva già in due abitazioni diverse, aveva infatti tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. I bambini, sono stati affidati temporaneamente allo zio che era andato a perderli a scuola. Ad avvisare i carabinieri è stata la madre della donna che ha trovata Ester a casa esanime.

La dinamica dell'omicidio suicidio

Igor Moser ha aspettato che i tre figli uscissero per andare a scuola e poi ha aggredito Ester Palmieri, l’ha accoltellata intorno alle 9 del mattino, forse un solo unico colpo al collo. Lei è morta dissanguata sul pavimento della cucina di casa. è salito in macchina e si è diretto in un casa di proprietà, un casolare a Castello Molina, nel Comune di Molina di Fiemme. È salito nel solaio e lì si è impiccato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il femminicidio è avvenuto intorno alle ore 9, quando un testimone ha visto l’uomo uscire dalla casa della donna. Il corpo della donna è stato ritrovato nel primo pomeriggio, intorno alle 15, dalla madre di Ester dopo che la donna non aveva risposto alle diverse telefonate e che nessuno si era recato per pranzo dai familiari. A trovare l’uomo è invece stato un amico. I bambini, di sei, otto e dieci anni, sono stati poi presi in custodia da uno degli zii all’uscita della scuola.