Cartabia chiede l'estradizione per i genitori di Saman Abbas

Il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origine pachistana scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia. dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. I suoi genitori sono infatti indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Lo rende noto il Ministero della Giustizia in un comunicato. I genitori di Saman avevano lasciato l'Italia mesi fa.

La notizia arriva all’indomani dell’arresto dello zio di Saman a Parigi. L’uomo, Danish Hasnain, è stato bloccato in un'abitazione privata dalla polizia francese in coordinamento con il nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia. Hasnain non aveva documenti con sé e su di lui pendeva un mandato d'arresto emesso dalla procura di Reggio Emilia.

Il 13 luglio scorso sono state sospese le ricerche del cadavere della giovane nell'area dell'azienda agricola di Novellara. Sono stati impiegati complessivamente 500 carabinieri, unità cinofile, eliportuali e la componente forestale dell'Arma, vigili del fuoco con natanti e cinofili, polizia provinciale, unità cinofili specializzate nella ricerche di cadaveri della polizia tedesca e di un'associazione di volontari svizzera. Sono stati inoltre utilizzati elettromagnetometri, droni e strumentazioni specifiche quali geoscanner in hd. Le ricerche sono state condotte anche attraverso l'analisi delle informazioni satellitari e delle telecamere presenti nella zona. Ma del cadavere di Saman Abbas nessuna traccia.