L'Etna in eruzione: le "onde di pressione" fanno tremare mura e pavimenti delle case

Boati ed esplosioni sentiti a diversi chilometri di distanza in provincia di Catania

Nuova eruzione dell'Etna. Dalla scorsa notte boati ed esplosioni si susseguono e si sentono a diversi chilometri di distanza. Intorno alle 4.30 le telecamere dell'Ingv Osservatorio Etneo hanno registrato un nuovo trabocco lavico del cratere di sud-est, accompagnato da una colonna di cenere e da forti boati fino alle 6 del mattino che hanno risvegliato gli abitanti dei comuni dell'hinterland di Catania. La nube di cenere è stata spinta dai venti in direzione sud-est, investendo i paesi compresi tra Zafferana ed Acireale.

L'Etna in eruzione oggi: le immagini

Possibili ritardi sui voli in arrivo e in partenza: è quanto ha annunciato su Twitter la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Da stanotte sul vulcano si susseguono boati, esplosioni ed emissioni di cenere e lava. Questa mattina inoltre sono state percepite dai cittadini le cosiddette "onde di pressione" (o segnali infrasonici, onde d'urto associate alle eruzioni vulcaniche) che hanno fatto tremare finestre, porte e serrande, le mura e i pavimenti delle case.

"E come sempre, niente di anomalo - ha commentato il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Boris Behncke - perché tutte le cose che fa l'Etna sono normali per l'Etna e il fenomeno è sempre lo stesso: bolle di lava che esplodono in superficie, fenomeno quindi totalmente 'pellicolare' e completamente innocuo". Fenomeno comunque estremamente spettacolare e impressionante. Una manifestazione della natura "che ci mostra il nostro spazio - ha proseguito l'esperto - e ci mette a confronto con l'energia del vulcano, energia capace di farci scomparire, che però ci dà anche gran parte di ciò che ci permette di esistere".