"Se mi trovano morto è stata mia moglie": vedova a processo per omicidio

È stata rinviata a giudizio la vedova di Ettore Treglia, il 50enne morto a Torino per quella che non sarebbe stata una morte naturale. L'uomo secondo l'accusa sarebbe stato strangolato dalla moglie, che poi avrebbe cercato di mascherare il delitto. Per la donna, difesa dagli avvocati Alberto De Sanctis e Silvia Arnaudo, il 17 ottobre si aprirà il processo dopo essere stata incastrata dall'amante dell'uomo che vive in Puglia e che, venuta a conoscenza della morte del 50enne, ha mostrato ai carabinieri i messaggi ricevuti: "Se mi trovano morto è stata lei".

La vicenda risale alla primavera 2021 e dopo la riesumazione del corpo di Ettore Treglia l'autopsia avrebbero evidenziato lesioni compatibili con una morte violenta. Secondo il pubblico ministero Paolo Cappelli, la moglie dopo aver scoperto il tradimento avrebbe cominciato a maltrattare il marito fino a ucciderlo.

L'uomo soffriva di un tumore al cavo orale, patologia per la quale era stato costretto a sottoporsi a interventi chirurgici che gli avevano deformato il viso e questo aveva reso più difficile far emergere lo strangolamento. La vedova avrebbe cercato di far cremare il marito, ma le rivelazioni dell’amante hanno spinto gli inquirenti a bloccare i funerali e a disporre una consulenza autoptica, dalla quale è emerso che Ettore era morto per asfissia meccanica.