Assaltano l'Eurospin con l'escavatore e fuggono a mani vuote

Le indagini sono in mano ai carabinieri di Lanusei, in provincia di Nuoro. Nella notte scorsa malviventi hanno assaltato il discount Eurospin (il punto vendita vicino allo stadio Lixius) con un escavatore. Colpo fallito, perché dopo aver fatto crollare una parete "di troppo" sono stati costretti a una precipitosa fuga. Il mezzo da lavoro era stato rubato poco prima in un vicino cantiere, ed è rimasto pesantemente danneggiato.

Curiosamente, se così si può dire, nell'estate di cinque anni fa era stato tentato un colpo pressoché identico, sempre con un escavatore, sempre di notte, sempre nello stesso supermercato. Anche allora venne sfondata la parete d'ingresso, ma la rapina fallì per il sopraggiungere di un camion che doveva scaricare delle merci. Anche in quell'occasione i malviventi fecero perdere le proprie tracce, scappando a mani vuote.