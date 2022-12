A Ischia inizia l'evacuazione: "Via dalle zone rosse"

Le evacuazioni preventive dalla zona rossa scatteranno a partire dalle 16 di oggi, da quando è prevista l'allerta meteo gialla sull'isola d'Ischia. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Casamicciola, Giovanni Legnini. "È stato preparato un piano di allontanamento da casa dei cittadini che vivono nella zona rossa di Casamicciola nell'area rischiosa in caso di nuovi smottamenti. La zona verrà ufficializzata a breve. Ci sono 1.100 posti pronti negli alberghi per l'allontanamento da casa di altrettante persone da oggi alle 16 fino a domenica", ha detto il commissario Legnini.

Simonetta Calcaterra, commissario straordinario del comune ha spiegato che gli abitanti di Casamicciola e Lacco Ameno possono contare su una cartografia con le strade che saranno evacuate, così da comprendere quale sia la zona compresa. "Sulla cartografia ci saranno dei punti dove i cittadini si dovranno recare e lì troveranno navette che li accompagneranno agli alberghi secondo un criterio di vicinanza alle loro abitazioni spiega Calcaterra - Abbiamo tempo a disposizione, con le ore di luce da evacuare tutti con tranquillità. Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta, ma la zona colpita dalla frana è complicata perché c'è fango. E nonostante l'allerta gialla è opportuno che i cittadini vengano accompagnati in luoghi sicuri". Senza allarme e panico "ma in modo ordinato e preciso" chiosa Calcaterra che invita gli abitanti a cercare di non recarsi con mezzi autonomi agli alberghi, ma con le navette, "così da evitare congestionamenti".

"Mi auguro che non ce ne saranno altri, ma il condono è solo un pezzo del problema" spiega il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ricordando che nella tragica frana avvenuta a Ischia sabato scorso il problema non è solo quello delle aree abusive, ma anche quello delle aree costruite in modo corretto ma in pieno rischio".

I vigili del fuoco sono anche oggi impegnati nelle ricerche della ragazza, ultima dei dispersi della frana che ha interessato Casamicciola sull'isola di Ischia.