Boss evade dal carcere: si è calato dal muro di cinta con le lenzuola

Marco Raduano, boss della criminalità foggiana, è evaso dal carcere di Badu 'e Carro, in provincia di Nuoro, dove stava scontando l'ergastolo in regime di alta sicurezza. A renderlo noto sono alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. La fuga sarebbe avvenuta con delle lenzuola annodate usate per calarsi fuori dal carcere.

Rapuano, detto "Pallone", è considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano ed era detenuto nella sezione di massima sicurezza. Nel pomeriggio era ancora presente alla conta, poi è scomparso nel nulla. È scattata così la caccia all’uomo da parte di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria.