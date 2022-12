Detenuti che evadono scavalcando, l'incendio nelle celle. Cosa succede nel carcere Beccaria

Resta alta la tensione al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano dove ieri, nel giorno di Natale, è scoppiato il caos: prima sette detenuti sono riusciti a evadere e solo due sono stati rintracciati, poi altri detenuti hanno dato fuoco alle celle. Un reparto è rimasto senza luce diventando inagibile. Oggi, 26 dicembre 2022, i vertici del dipartimento della giustizia minorile del ministero di via Arenula saranno nell'istituto per capire come si sia potuta verificare una simile evasione. A guidare la delegazione, il direttore generale del Dipartimento, Giuseppe Cacciapuoti.

La fuga di Natale, evasi sette detenuti

Tutto è iniziato nel pomeriggio del giorno di Natale, quando tre maggiorenni e quattro ragazzi di 17 anni che si trovavano nel cortile passeggi dell’istituto sono riusciti a scappare. I fuggiaschi avrebbero attuato un piano "da film", approfittando dei lavori che durano da tempo nella struttura per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine. Uno è stato rintracciato dagli agenti della polizia penitenziaria, mentre il secondo sarebbe stato riaccompagnato in carcere dalla suocera.

Dopo la clamorosa evasione è scoppiata anche una violenta protesta nella struttura. Secondo quanto denunciato da Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, alcuni degli altri detenuti hanno dato fuoco alle celle e un reparto detentivo è inagibile e senza luce. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo il sindacalista diversi agenti sono rimasti intossicati.

Adesso è polemica sulle condizioni delle carceri e sulla sicurezza. Il ministero della Giustizia ha disposto immediati accertamenti per capire cosa sia accaduto nella struttura.

Quanti sono i minorenni in carcere

Al 15 dicembre scorso erano 400 in Italia i detenuti negli istituti penali per i minorenni (390 uomini e 10 donne): 27 hanno tra 14 e 15 anni, 179 tra 16 e 17 anni, 135 tra 18 e 20 anni e 59 tra 21 e 24 anni; 199 sono italiani e 201 stranieri. Sono dati del ministero della Giustizia, comprendenti anche i cosiddetti "giovani adulti" - ragazzi tra i 18 e i 24 anni compiuti - la cui presenza negli istituti per minori "ha assunto nel tempo un'importanza crescente". Il maggior numero di detenuti (50) è ospite del Nisida di Napoli; 45 si trovano sia a Bologna che a Roma, 42 a Milano, 37 ad Airola (Benevento), 35 a Torino e 29 a Catania. Gli ingressi sono stati 1.459 dall'1 gennaio, 381,6 le presenze medie giornaliere.

Dei 2.121 reati complessivamente contestati quest'anno ai detenuti negli istituti per minorenni, la stragrande maggioranza (il 61,2%) riguarda reati contro il patrimonio (in particolare, furti, rapine, estorsioni e ricettazione); a seguire i reati contro la persona (il 18,9%, per lo piu' lesioni volontarie) e quelli contro l'incolumità pubblica (7,3%). Frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti. Sempre al 15 dicembre scorso, 21 minorenni erano presenti nelle comunità ministeriali e 908 in quelle private: complessivamente, risultano in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (Issm) 14.221 ragazzi.