Ex autore Rai accusato di pedofilia: postava video di atti sessuali su un bimbo di dieci anni, figlio di amici

È un ex autore di programmi radiotelevisivi Rai ed ex dj l'uomo al centro delle accuse gravissime avanzate dal pm Gennaro Varone: pornografia minorile, violenza sessuale su minore, detenzione di materiale pornografico. L'uomo avrebbe postato nel dark web decine di video dal contenuto inequivocabile: atti sessuali con un bambino di dieci anni, figlio di amici che più volte gli era stato affidato quando i genitori erano impegnati per lavoro.

Le immagini finite in Australia e l'allarme dell'agente sotto copertura

Il ragazzino figlio di amici non è l'unica vittima dell'imputato. Nel suo computer sono state ritrovate migliaia tra immagini e video in cui compaiono numerosi minorenni, ancora non identificati, sottoposti a torture e costretti a compiere a loro volta atti sessuali su altri bambini.

Per il bimbo di dieci anni l'allarme scatta la scorsa estate, precisamente il 3 agosto. I genitori lo affidano all'uomo al centro delle accuse, nonché amico di famiglia, il quale gira un video esplicito e lo posta nelle piattaforme del darkweb. Non è la prima volta che accade, ma finora i genitori del bambino non hanno potuto carpire alcun campanello d'allarme.

Questa volta, però, le immagini pedopornografiche finiscono sotto gli occhi di un agente australiano sotto copertura, che da tempo monitora l'attività in rete del nickname associato all'ex autore Rai, che da un po' di tempo risulta particolarmente attivo nel dark web.

Dall'Australia parte quindi la segnalazione, grazie alla quale le forze dell'ordine italiane risalgono all'uomo in pochi giorni, arrestandolo già il 7 agosto. Ora il pm Gennaro Varone ha avanzato richiesta di nove anni di carcere dopo un processo con rito abbreviato.