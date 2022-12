Scontri alla riunione sindacale ex Ilva: un ferito

Tensione alle stelle e un ferito al Consiglio di fabbrica dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. In concomitanza con la riunione organizzata oggi 23 dicembre da Fiom, Uilm e Usb per fare il punto sulla vertenza, alcune decine di lavoratori hanno occupato la statale 7 in corrispondenza della direzione aziendale. Ci sono stati scontri tra vigilanti e lavoratori che hanno coinvolto anche rappresentanti sindacali con il lancio di fumogeni, urla e spintoni. Durante il parapiglla Francesco Rizzo dell'esecutivo confederale Usb è rimasto ferito. Rizzo è finito per terra, riportando traumi al torace. Poi ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale.

Il blocco stradale è stato rimosso dopo un paio d'ore, quando è arrivata la notizia della convocazione di un incontro in prefettura.

La mobilitazione di oggi nasce dal "No" dei sindacati all'ipotesi del prestito-ponte e del mantenimento dell'attuale governance, ritenendo la gestione del socio privato Arcelor Mittal "fallimentare".