Fabio Antonio Altruda era un pilota esperto, l'ipotesi: "L'Eurofighter è esploso in volo"

Un pilota con diversi anni di esperienza, un incidente improvviso e, forse, un'ultima manovra eroica per evitare una strage. Sono ancora molti i punti da chiarire sull'incidente che nella serata di ieri, martedì15 dicembre, ha coinvolto un velivolo Eurofighter, in forza al 37esimo Stormo di Trapani, schiantatosi durante il rientro alla base da una missione di addestramento nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala. La Procura di Trapani, guidata da Gabriele Paci, ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla tragedia, in cui ha perso la vita il pilota Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta.

Eurofighter precipitato: le ipotesi sull'incidente

Secondo una prima ricostruzione della Procura di Trapani, potrebbe essersi verificata un'esplosione in volo: "L'Eurofighter dell'Aeronautica militare caduto ieri sera nel trapanese, causando la morte del pilota, sarebbe esploso in volo e poi sarebbe precipitato a velocità ridotta" a poco più di 3 km dalla pista di atterraggio". Questa sarebbe la pista al momento più accreditata, ma in assenza di ulteriori conferme non possono essere escluse anche le ipotesi di un malore del pilota in volo o di un incidente causato dal fenomeno del wind shear, in cui una violenta e improvvisa folata di vento schiaccia al suolo un aereo in fase di atterraggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 2 miglia a sud est della base aerea siciliana. I resti di Altruda sono stati rinvenuti non molto distante dal velivolo: è probabile che il 33enne, vista l'impossibilità di evitare l'impatto con il suolo, sia rimasto ai comandi fino all'ultimo per non finire sul centro abitato. Ipotesi e scenari che potranno essere confermati o smentiti soltanto dal contenuto della scatola nera.

Chi era Fabio Antonio Altruda

Quello che è certo è che Fabio Antonio Altruda non era un pilota alle prime armi. Il 33enne di Caserta che ha perso la vita nello schianto avvenuto ieri nel Trapanese aveva all'attivo oltre 15 anni di esperienza. Il capitano Fabio Antonio Altruda era celibe ed era entrato in Aeronautica Militare con il corso regolare Ibis V dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37esimo Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all'attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. La notizia della sua morte è stata comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell'intera Forza Armata, si è stretto in un profondo cordoglio.