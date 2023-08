Fabio Friggi: l'uomo trovato morto con la testa fracassata a casa di un'amica

Era riverso sulle scale con il cranio fratturato, morto. È stato trovato così nel pomeriggio di venerdì 18 agosto in un appartamento di Trivolzio (Pavia) Fabio Friggi, 44 anni, residente a Motta Visconti (Milano), morto nell'abitazione di un'amica. Secondo quanto trapelato finora, sembra che l'uomo, ospite a casa della donna in via Delle Orchidee, sia caduto dalle scale, ma sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì. La donna, che vive nella casa insieme alla madre, ha allertato il 112.

Avrebbe riferito di averlo trovato ai piedi delle scale interne dell'appartamento appena si è svegliata. Il decesso, tuttavia, potrebbe essere avvenuto qualche ora prima: nella nottata o nel primo mattino, anche se sarà l'autopsia a chiarire con esattezza sia l'orario che le cause del decesso. Poche ore prima la sorella di Fabio, Cristina, aveva lanciato un appello su Facebook segnalandone la scomparsa. L'ultimo avvistamento era datato 17 agosto, prima che uscisse da casa sua con la sua Fiat Panda banca intorno alle 17.

"Rasato - scriveva - con la barba brizzolata incolta, occhi azzurri, occhiali neri. Probabilmente indossa pantaloni bermuda in jeans e canotta nera con righe sui fianchi bianche e rosse o una maglietta nera con fantasia simile a quella della foto". Poi Fabio Friggi è stato ritrovato morto. Sua sorella ha scritto sui social: "Purtroppo mio fratello è stato ritrovato ieri senza vita, ringrazio tutti coloro che hanno condiviso". Poi ha detto: "Fabio non sarebbe sparito così. Mi dovevo trovare con lui, ci sentivamo tutti i giorni, per questo ho lanciato subito l'allarme per la sua scomparsa".

I carabinieri stanno accertando l'esatta dinamica di quello che è accaduto. La casa, intanto, è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici necessari.

