Cosa non torna nella morte di Fabio Friggi, trovato con il cranio fracassato a casa di un'amica

Proseguono le indagini sulla morte di Fabio Friggi, l'uomo di 44 anni di Motta Visconti (Milano) trovato morto venerdì 18 agosto in un appartamento di Trivolzio (Pavia). Nella casa teatro del macabro ritrovamento sono tornati i carabinieri del Ris (reparto investigazioni scientifiche). La vicenda sembra un vero e proprio giallo. Cosa sappiamo e cosa non torna.

L'uomo giovedì 17 saluta la figlia dicendole che la sera sarebbe andato a cena con alcuni amici. Poi scompare e la sorella lancia l'Sos. Il giorno dopo viene trovato morto nell'abitazione di una sua amica, di 25 anni, che vive insieme alla madre. La 25enne ha detto di avere visto il corpo privo di vita ai piedi delle scale appena sveglia.

Intervengono i carabinieri e il medico legale. Sul corpo di Friggi viene trovata una frattura cranica. La 25enne viene interrogata e parallelamete si ricostruiscono le ultime ore di vita di Friggi. Secondo quanto riferito dalla giovane, l'uomo potrebbe essere caduto dalle scale interne della villetta. Friggi poi si sarebbe rialzato, trascinandosi sino al punto del cortile esterno dove poi è stato trovato il corpo. Un racconto però che sembra non aver convinto gli investigatori. I Ris in particolare cercano la presenza di eventuali tracce di sangue (alcune delle quali emerse già nei primi accertamenti) per ricostruire gli eventuali movimenti compiuti da Friggi.

Da capire anche quando l'uomo è arrivato a casa della donna e se erano soli. La madre della 25enne era in vacanza ed è rientrata solo dopo essere stata informata di quel che era successo a casa sua in sua assenza.

Poco chiara ancora anche la natura della ferita trovata sulla testa della vittima. È compatibile con una caduta accidentale? O è frutto di un colpo inferto volontariamente? Dubbio che potrà dipanare l'autopsia, in programma all'istituto di Medicina legale dell'Università di Pavia.

