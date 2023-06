Fabio Garavelli: il giallo dell'informatico trovato morto in casa con la mascella fracassata

Un uomo di 52 anni, Fabio Garavelli, è stato trovato morto in casa dai carabinieri in una villetta a Torre degli Ulivi, a Capoterra, in provincia di Cagliari. L'allarme è stato dato da una vicina, a causa dei cattivi odori provenienti dell'interno dell'abitazione.

In base ai primi accertamenti del medico legale intervenuto sul posto, il decesso di Garavelli potrebbe risalire a parecchi giorni fa. La mascella dell'uomo era fracassata: dopo una primissima verifica dei carabinieri che aveva fatto propendere per l'ipotesi di morte naturale, proprio i rilievi eseguiti sul corpo hanno portato la procura ad accendere i fari sulla vicenda. Pare inoltre che nei giorni scorsi l'uomo fosse finito al pronto soccorso dopo aver raccontato di esser stato pestato.

La salma è stata sequestrata, l'autopsia, in programma a inizio settimana, fornirà elementi utili alle indagini. Si indaga per omicidio preterintenzionale. L'informatico viveva da solo. Lascia due figli. Un passato difficile, poi aveva ripreso in mano la sua vita, tornando a vivere nella villetta della frazione di Capoterra che aveva ereditato dai genitori, facendosi apprezzare e conoscere come tecnico informatico.

Continua a leggere su Today.it...