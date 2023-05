Auto sfonda ringhiera, vola giù dal cavalcavia e si accartoccia: impatto violentissimo, un morto

L'impatto è stato violentissimo. Ha sfondato la ringhiera del cavalcavia ed è morto precipitando nel vuoto. Ennesima tragedia della strada ieri all'alba a Taranto, intorno alle 4. Un'auto è finita fuori strada sul cavalcavia nei pressi del rondò che conduce alla strada in uscita dalla città in direzione Reggio Calabria ed è precipitata sull'arteria sottostante.

Per Fabio Monaco, 55 anni, che era a bordo della Ford Ka, non c’è stato nulla da fare. Vani tutti i soccorsi per l'uomo originario di Palagiano. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia che avrà anche il compito di determinare le cause. La pericolosità di quel tratto stradale è purtroppo ben nota.

La polizia è intervenuta sul posto con alcune volanti per eseguire tutti i rilievi che saranno utili a ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto per i primi soccorsi e per mettere in sicurezza la zona. Agghiaccianti le immagini dal luogo dell'incidente pubblicate dalla tv locale Antenna Sud.

