Fabio Palotti, l'operaio morto alla Farnesina: "Decesso per schiacciamento"

Morto sul colpo per gravissime lesioni da schiacciamento. Questo l'esito dell'autopsia disposta sul corpo di Fabio Palotti, l'operaio di 39 anni deceduto durante i lavori di manutenzione di un ascensore della Farnesina. L'esame autoptico eseguito stamattina presso il Policlinico Gemelli di Roma ha mostrato un quadro terribile: lesioni gravissime che non hanno lasciato scampo alla vittima. Serviranno ora ulteriori approfondimenti per stabilire l'ora esatta della morte. Al momento non è escluso che l'operaio, ritrovato senza vita giovedì mattina da un collega, possa essere morto mercoledì pomeriggio quando il suo telefono ha smesso di funzionare.

Il giallo della segnalazione e il cellulare scomparso

Proprio in quelle ore, un funzionario della Farnesina ha rivelato di aver sentito gridare "aiuto, aiuto", allertando i carabinieri del presidio interno al ministero degli Esteri, che però non hanno notato la presenza di persone all'interno della struttura. La nota di servizio è poi finita agli atti dell'inchiesta aperta a piazzale Clodio, affidata al pm Antonino Di Maio. La segnalazione è avvenuta tra 18.25 e le 19 di mercoledì scorso, proprio l'ora a cui risale l'ultimo segnale del cellulare della vittima, che fino a poco prima aveva scambiato alcuni messaggi con amici e colleghi. Un cellulare che non è ancora stato rinvenuto, come sottolineato nei giorni scorsi da Michele Montesoro, legale della famiglia della vittima. Gli inquirenti hanno accertato finora che l'operaio, che lavorava per una ditta che si occupava stabilmente della manutenzione interna al ministero degli Esteri, al momento dell'incidente lavorava da solo come accadeva di solito per questo tipo di interventi, con un operaio in turno di mattina e uno al pomeriggio. Il pm ha inoltre disposto una consulenza sul funzionamento della cabina ascensore dove è avvenuto l'incidente.