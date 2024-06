Lite in un locale: ex carabiniere ucciso con una coltellata al petto

Notte di sangue a Cagliari. Un ex carabiniere di 37 anni, Fabio Piga, è stato ucciso con una coltellata in pieno petto, al culmine di una di una lite in un locale di via Caprera. La Squadra mobile sta ancora lavorando per ricostruire la vicenda e filtrano pochi dettagli, ma il responsabile sarebbe già stato fermato e si troverebbe in questura. Si tratterebbe di un ragazzo di 19 anni.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine la lite tra i due sarebbe scoppiata all’interno di un locale molto frequentato intorno alle 3 di notte, ma non è ancora chiaro se il delitto si sia consumato all’interno o all’esterno. Anche la causa scatenante della discussione rimane ancora un mistero. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 37enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli specialisti della Scientifica, che stanno indagando per chiarire la dinamica e il movente del delitto.