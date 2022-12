Dramma per Fabio Tricarico: è morto il figlio di 15 anni

Tragedia familiare per l'ex calciatore professionista Fabio Tricarico, 53 anni, attualmente osservatore tecnico per l'Empoli. Suo figlio Federico, soli 15 anni, è morto nelle scorse ore nel capoluogo lombardo - dove viveva - a causa di una brutta malattia. Un grave lutto per Tricarico, milanese di origini, ma conosciuto per la sua carriera calcistica con le maglie di Inter, Torino, Spezia, Monza ed Empoli.

"Il presidente Fabrizio Corsi, la vice presidente e Ad Rebecca Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico", si legge in una nota della società. "A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra", l'abbracciato della dirigenza. In segno di lutto il club ha anche annullato la cena di Natale prevista.