Muore mentre fa body rafting in un fiume: soccorse altre tre persone

Un escursionista palermitano di 58 anni, Fabio Valentino, è annegato durante un'uscita di torrentismo nelle gole dell'Alcantara, nei pressi di Castiglione di Sicilia (Catania). Altre tre persone, impegnate nella discesa del fiume con specifiche attrezzature ed equipaggiati con mute, sono state soccorse dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, intervenuti con l'elicottero "Drago 146" del reparto volo ed il personale del nucleo sommozzatori etneo.

L'incidente pare sia avvenuto in una pozza d'acqua molto profonda, per cause ancora da accertare, racconta il giornalista Andrea Di Grazia di CataniaToday. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Messina. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale della città dello Stretto, che stanno ascoltando i testimoni dell'incidente. L'uomo deceduto indossava una muta ed era dotato di equipaggiamento specifico. La discesa del gruppo era iniziata da contrada Larderia, nei pressi della centrale idroelettrica dell'Enel, ma l'escursione è finita in tragedia poco dopo.

