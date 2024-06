È morta Fabiola Prosperini, la mamma finita con l'auto in mare insieme alla famiglia

Non ce l'ha fatta Fabiola Prosperini. La donna di 44 anni che lo scorso 8 giugno è finita con l'auto in mare a Lavagna, in provincia di Genova. Nel veicolo con lei c'era anche il resto della sua famiglia: il marito e i figli di 16 e 12 anni, che sono riusciti a salvarsi, e il figlioletto di 6 anni, che invece resta ancora ricoverato in gravi condizioni. La triste notizia, riportata dai colleghi di GenovaToday, è stata confermata dalla direzione sanitaria di Asl 4: la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come detto, il calvario della mamma milanese è iniziato lo nel tardo pomeriggio dello scorso 8 giugno: l'automobile con a bordo un'intera famiglia di cinque persone era finita in mare, nell'area del porto turistico, presumibilmente a causa di una manovra errata. Il padre era riuscito a uscire dall'auto autonomamente, insieme a due dei figli più grandi, mentre la madre e il terzo figlio erano rimasti intrappolati nell'abitacolo.

Entrambi erano stati recuperati dai soccorsi in arresto cardiocircolatorio, e poi erano stati trasportati d'urgenza in ospedale, il bimbo al Gaslini di Genova e la mamma a Lavagna, entrambi in gravissime condizioni. Fino alla notizia della morte della mamma, Fabiola Prosperini. Il resto della famiglia, aveva spiegato l'Asl 4, è stato ed è seguito dall'equipe di sostegno psicologico. L'auto finita in mare è stata recuperata dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto per i necessari accertamenti, è stata messa sotto sequestro in attesa dei necessari accertamenti tecnici. Proseguono le indagini per capire come mail il veicolo sia finito in acqua.