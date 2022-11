Fabrizio Catalano, il giallo senza fine del giovane scomparso nel nulla ad Assisi

Un giallo infinito. Un caso senza risposte. A più di un anno dalla richiesta, il tribunale di Torino ha pronunciato, la scorsa settimana, la sentenza di morte presunta di Fabrizio Catalano, il ragazzo di Collegno (Torino) scomparso dal luglio 2005, quando aveva 19 anni, nei boschi di Assisi, sul sentiero francescano.

"Per noi - hanno detto i suoi genitori, Ezio Catalano e Caterina Migliazza - si tratta di un momento di grande sofferenza. Siamo qui con la speranza che questa sentenza possa essere stracciata presto perché significherebbe che Fabrizio è tornato a casa. Per noi resta solo un pezzo di carta".

Naturalmente se qualcuno avesse informazioni può continuare a contattare le forze dell'ordine, la trasmissione 'Chi l'ha visto?' di Rai 3, l'associazione Cercando Fabrizio (www.fabriziocatalano.it) o le testate gruppo Citynews che si sono occupate del caso: TorinoToday, PerugiaToday e Today.

La scomparsa di Fabrizio Catalano

Un mistero lungo 17 anni. La sua sparizione è avvolta nel buio più totale da quel 21 luglio 2005. La dichiarazione di morte presunta è un atto dovuto, che non intacca la speranza del ritorno o di notizie. "Un nuovo invito a parlare - aveva detto mamma Caterina alla trasmissione Chi l'ha visto? - Una violenza per noi, che non potevamo continuare a rinviare".

I punti oscuri sulla vicenda sono tanti. A iniziare dalle ricerche che forse potevano essere condotte in modo diverso nell'immediatezza della scomparsa. Era da solo quando è scomparso? Possibile che Fabrizio non avesse parlato con amici o compagni di studi delle sue intenzioni? Possibile che non si sia trovata alcuna traccia? Plausibile che Fabrizio sia finito nella rete di una setta?

Fabrizio oggi avrebbe 36 anni. Nel 2005 ne ha 19. Come ricostruiva qui su Today qualche tempo fa Nadia Palazzolo, Fabrizio è un giovane molto religioso, impegnato nel volontariato sociale. Frequenta un corso di operatore socio-assistenziale a Torino, ma a luglio si trova ad Assisi (Perugia) dove è iscritto al secondo anno di un corso quadriennale di musicoterapia. Il 21 luglio 2005 non si presenta alle lezioni. Ma ha fatto dei programmi per le settimane successive: lo attendono 15 giorni di vacanza prima con la famiglia e poi con gli amici. Nulla lascia presagire che Fabrizio abbia cambiato idea. Il giorno dopo la scomparsa, nella casa di Assisi dove alloggia vengono ritrovati vari effetti personali: soprattutto c'è il cellulare (ancora in ricarica), ci sono gli occhiali da vista, non c'è però il portafogli. Sembra essere uscito quasi all'improvviso, precipitosamente. Ma certezze su quei frangenti non ce ne sono. Non farà più ritorno.

Passa solo qualche giorno e sul sentiero di San Francesco, tra Assisi e Valfabbrica, in zona Pieve San Nicolò, viene trovata la sua sacca bianca con il portafogli e i documenti. Una donna è certa di averlo incontrato venerdì 22 luglio 2005 e di avergli offerto dell'acqua e due pomodori. Un'amica racconta di aver ricevuto da lui il 19 luglio 2005 una telefonata nel corso della quale le avrebbe detto: "Mi è successa una cosa bellissima... Ho trovato la strada con l'aiuto del buon Signore", frase forse legata al cammino spirituale che stava compiendo.

Iniziano le ricerche. La mamma, ritenendo che il figlio possa aver voluto rispondere a una vocazione religiosa iniziando un pellegrinaggio nella zona di Assisi, ha scritto circa trecento lettere ad altrettanti istituti religiosi, ricevendo solo tre risposte. Il "Sentiero di San Francesco" viene percorso da forze dell'ordine, familiari, amici e volontari. Nulla.

L'anno dopo, nel 2006 la chitarra di Fabrizio viene ritrovata da un cacciatore in una zona piuttosto frequentata, in località Pieve San Nicolò, davanti alla chiesa di San Fortunato, sulla strada che da Gubbio porta ad Assisi. Lo strumento è in un cespuglio e in buone condizioni, ancora nella sua custodia: non sembra aver trascorso mesi alla mercé delle intemperie. Il luogo si trova ad alcuni chilometri da Valfabbrica, dove era stata rinvenuta la sacca.

Tutte le altre segnalazioni si sono rivelate non attendibili. La sparizione di Fabrizio resta un mistero a tutti gli effetti. "E' diventato zio nel frattempo. Un buon motivo in più per tornare a casa", le parole dei genitori che, nonostante tutto, non perdono le speranze di riabbracciarlo. E mai la perderanno.

Il concorso per ricordarlo

La sentenza del tribunale di Torino coincide con l'ottava edizione del concorso letterario indetto proprio per ricordare e raccontare Fabrizio, che in autunno compiva gli anni. La serata di premiazione dei partecipanti al concorso "Caro Fabrizio, ti racconto e se domani" si svolgerà sabato 3 dicembre alle 16,30 al teatro Arpino di Collegno, via Bussoleno 50.

In Italia dal 1° gennaio 1974 sono scomparse oltre 72mila persone e 974 corpi ritrovati non sono mai stati identificati.