Fabrizio Corona e la nuova perizia psichiatrica: cosa è successo

Il giudice Cristina Dani della decima sezione penale del tribunale di Milano ha disposto una perizia psichiatrica per Fabrizio Corona, imputato per danneggiamento di un'ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Per il magistrato bisogna "valutare se al momento dei fatti la capacità di intendere e volere dell'imputato fosse assente o scemata per vizio di mente e se tuttora sussista eventualmente una sua pericolosità sociale". Oggi l'udienza del processo in questione era dedicata agli ultimi testimoni, poi il 13 luglio sarà discusso l'esito della perizia che sarà depositata qualche giorno prima.

All'ex agente fotografico vengono contestati alcuni fatti risalenti al marzo 2021. Quando un giudice di sorveglianza aveva deciso che Corona doveva rientrare in carcere, provvedimento poi bocciato da altri giudici, l'ex partner e amministratore dell'agenzia fotografica Corona's aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale.

Entrando in aula di fronte alle telecamere, oggi l'ex "re dei paparazzi" ha esultato per la vittoria dell'Inter nel derby di Champions league. In aula poi il giudice lo ha ripreso perché stava scattando alcune foto col telefono. Quando è stato conferito l'incarico alla psichiatra, il legale Ivano Chiesa ha fatto presente al giudice che "Corona ora è in affidamento e quindi dell'eventuale valutazione sulla pericolosità si occupano già altri magistrati", ossia la sorveglianza.