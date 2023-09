Fabrizio Solazzo, tragica caduta in montagna: l'atleta paralimpico muore a 53 anni

La montagna che tanto amava l'ìo ha "tradito" in una tranquilla domenica di metà settembre. Fabrizio Solazzo, 53 anni, di Alba ma residente a Novi Ligure (Alessandria), è morto durante un'escursione. La caduta mentre percorreva un sentiero a circa 3.000 metri di altitudine nella zona della Rocca Marchisa, a Prazzo, in alta val Maira (Cuneo), non gli ha dato scampo. Era un dipendente dell'azienda Kme di Serravalle Scrivia, lascia due figli.

L'allarme è stato lanciato domenica pomeriggio, dopo le tre, da un testimone che lo ha visto cadere per una decine di metri. Poi l'arrivo dell'elisoccorso del 118 e le operazioni di recupero. Vane le manovre di rianimazione, Solazzo è morto. Il corpo, trasferito a fondo valle per essere affidato ai carabinieri, è stato quindi trasportato all'obitorio di Cuneo.

Fabrizio Solazzo era molto noto soprattutto per la determinazione e l'amore per lo sport. Affetto da focomelia, sin dalla nascita era privo del braccio destro, ma nonostante ciò aveva raggiunto traguardi impensabili nella vela, vestendo la maglia azzurra nei campionati mondiali paralimpici del 2013, 2015 e 2017, senza dimenticare la partecipazione alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Si avvicinò al mondo della vela quasi per gioco, gli piaceva andare in vacanza in barca. La sua disciplina era il Sonar, il suo ruolo prodiere. La vela e la montagna erano le sue grandi passioni: nel corso degli anni si era cimentato nel trail running, nell'arrampicata e nello snowboard.

