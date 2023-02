Fabrizio Vallo ucciso con cinque colpi di pistola

Omicidio a Ostia (Roma). Fabrizio Vallo, 48enne già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso nella tarda serata di giovedì 2 febbraio 2023 in via del Sommergibile, al civico 29. Una vera e propria esecuzione con la vittima raggiunta da proiettili al volto e all'addome. Il killer è in fuga.

Come riporta RomaToday, l'omicidio di Vallo è avvenuto intorno a mezzanotte davanti al portone della sua casa. Contro di lui cinque colpi di pistola che lo avrebbero raggiunto al volto e all'addome. Un vero e proprio agguato che per modalità, efferatezza e luoghi lascia pochi dubbi sulla matrice legata alla criminalità. Non è escluso che si tratti di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Il luogo dell'omicidio si trova a 300 metri di distanza dal punto in cui furono freddati 12 anni fa Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, "Baficchio" e "Sorcanera", in uno degli omicidi recenti più efferati che Ostia ricordi.