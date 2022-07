Faida di camorra a Pozzuoli, quattro ergastoli annullati: processo da rifare dopo 25 anni

È un colpo di scena clamoroso quello avvenuto presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato, con rinvio, gli ergastoli inflitti nei confronti di quattro elementi di spicco della camorra flegrea per il duplice omicidio di Domenico Sebastiano e di Salvatore Bellofiore, assassinati nel rione Toiano di Pozzuoli nel 1997. La massima pena era stata comminata a Salvatore Cerrone, Nicola Palumbo, Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce, tutti detenuti in regime di 41bis. Longobardi e Beneduce sono stati già condannati per associazione a delinquere di tipo camorristico nell’indagine sul mercato ittico di Pozzuoli del 2000.

Tempo sprecato, un processo da rifare

Il duplice omicidio di Domenico Sebastiano e di Salvatore Bellofiore determinò l’ascesa, nel potere criminale di Pozzuoli, per Longobardi e Beneduce, quest’ultimo l’unico che non avrebbe preso parte, per problemi di vista, al raid a colpi di fucili calibro 12 caricati a pallettoni. Il processo ora è da rifare dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli. Ovviamente, questa decisione getta enormi dubbi sulle dichiarazioni rese dai collaboratori che, in questo processo – ricordiamolo - sono stati oltre una decina. La lotta alla criminalità organizzata, però, non può prescindere dalla partecipazione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni. Lo strumento del pentitismo ha fornito in molteplici occasioni una chiave di lettura dall’interno del Sistema, sgretolando il muro dell’omertà. Ovviamente, un punto di riferimento essenziale come questo, deve essere utilizzato e percepito nel modo giusto; in primis dagli inquirenti: “Chi collabora con lo Stato – sosteneva il giudice Giovanni Falcone – difficilmente potrà rientrare nel circuito della criminalità, cioè nello stesso ambiente di cui fanno parte i soggetti dei quali ha denunciato i misfatti. Senza effetti favorevoli, il fenomeno della collaborazione con la giustizia degli imputati è destinato a esaurirsi in breve tempo”.

Lo Stato deve intervenire con maggiore forza

Appare evidente che, per avvalorare nel modo giusto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, occorra anche la presenza forte dello Stato. Soltanto, infatti, quando lo Stato saprà urlare con forza la volontà di abbattere definitivamente il fenomeno della criminalità organizzata apparirà certamente più credibile anche agli occhi degli stessi affiliati. Solo in quel momento potremo veramente accorgerci che qualcosa è cambiato, anche nella collaborazione degli imputati. Questo, senza ombra di dubbio, è il principale ostacolo per il raggiungimento di risultati apprezzabili nella lotta alle organizzazioni mafiose.