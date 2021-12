Green pass ''fatti in casa'', soldi e documenti falsi: 26enne in manette

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Gragnano, in provincia di Napoli con l'accusa di fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte e 4.500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i file conservati nell'hard disk del pc, in una cartella rinominata "green pass rubati", sono state trovate alcune matrici utilizzate per falsificare green pass. Molte certificazioni verdi erano pronte per essere stampate e riportavano già i dati anagrafici di altre persone, inconsapevoli dell'utilizzo dei loro dati sensibili. Il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.