Falsi test oncologici per fare carriera: arrestata dirigente della Asl

Fingeva di effettuare test oncologici ad ignari pazienti per fare carriera all'interno della Asl, peccato che la maggior parte dei suoi risultati fossero del tutto inventato. I Carabinieri del Nas di Roma hanno arrestato nella mattina di oggi, martedì 31 maggio, un dirigente medico della Asl Roma 6, che adesso si trova ai domiciliari. L'arresto arriva al termine di una lunga indagine dei Nas che, grazie al supporto delle intercettazioni ambientali, sia audio che video, sono riusciti a scoprire il comportamento scorretto della persona indagata.

Secondo gli inquirenti, la dirigente produceva falsi attestati di avvenuti screening oncologici, con l'unico scopo di migliorare la sua posizione professionale: "Il provvedimento fa riferimento a reati connessi con la produzione di false certificazioni attestanti l'avvenuto screening oncologico (pap-test e cervice-uterina) a beneficio di ignari pazienti, al fine di implementare i risultati dell'ufficio da lei diretto per mantenere e/o migliorare la propria posizione nelle gerarchie della Azienda Sanitaria Locale della Roma 6 - fanno sapere in una nota carabinieri del Nas - I certificati prodotti venivano inseriti nella piattaforma regionale Sipso alimentando la banca dati, raggiungendo numeri complessivi elevati che nascondevano dati reali molto meno significativi".

L'Asl Roma 6, in cui operava la dirigente finita ai domiciliari, è il riferimento per diversi Comuni nei dintorni della Capitale, da Ciampino a Frascati, fino a Nettuno, Pomezia, Albano Laziale, Anzio e molti altri ancora. Al momento non è chiaro quali fossero quelli a carico della dirigente della Asl.