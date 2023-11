Famiglia si oppone a relazione: sparano all'auto di lei e picchiano la nonna

Pur di porre fine alla relazione tra un loro famigliare e una donna, hanno crivellato di colpi di pistola l'auto dei genitori di lei. E poi, non contenti, hanno aggredito la nonna della donna, procurandole una frattura e costringendola a lasciare la città. Un inferno al quale alla fine le vittime hanno deciso di ribellarsi presentando una denuncia e facendo arrestare due dei loro aguzzini.

È successo a Boscoreale, in provincia di Napoli. I due arrestati sono accusati di stalking e lesioni personali aggravate, nonché di porto e detenzione illegale di anni da sparo. Le indagini sono state avviate dopo il danneggiamento della vettura in uso al nucleo familiare della donna. Stando alla denuncia, uno dei due arresti in più occasioni avrebbe sparato colpi di arma da fuoco contro l'auto e avrebbe minacciato un minorenne, parente della compagna del loro famigliare.

Non solo, dopo la denuncia, uno dei due si sarebbe presentato presso l'abitazione della famiglia e, con l'ausilio di un pluripregiudicato, avrebbe aggredito la nonna della compagna fratturandole il polso e procurandole lesioni giudicate guaribili in sessanta giorni, tanto che l'anziana aveva deciso di lasciare la casa di famiglia e trasferirsi in un'altra città. I due arrestati sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale.

Continua a leggere su Today