Famiglia sbarca dal traghetto, tutti positivi: papà 35enne in ospedale

Un uomo di origine macedone di 35 anni sbarca insieme alla famiglia al porto di Ancona ma accusa un malore. Lui e tutta la famiglia vengono sottoposti al tampone e risultano tutti positivi al Covid-19.

Come riporta anche AnconaToday, il 35enne aveva iniziato ad accusare difficoltà respiratorie e così è servito l'intervento delle equipe sanitarie della Croce Gialla di Ancona e dell'automedica del 118. E' stato trasportato al pronto soccorso di Torrette. Gli altri membri del nucleo familiare sono in osservazione all'ospedale dorico. Il traghetto proveniva da Durazzo, in Albania.

L'uomo, non vaccinato, si trova ora intubato nel reparto di Clinica di Anestesia e Rianimazione. Tutti i famigliari dell'uomo, sbarcati insieme a lui, non presentano sintomi: potrebbero essere ospitati in un Covid hotel per la quarantena. Il medico del porto ha fornito le prescrizioni anti-Covid al traghetto che, secondo quello che si è appreso dall'Authority portuale, dopo averle espletate, è ripartito per l'Albania già nella giornata di ieri.