Fanno sesso davanti a tutti in pieno centro a Milano

Seduti davanti alla vetrina di un negozio. A pochi passi, tra le altre cose, dalla sede del Corriere della sera. Incuranti di passanti e clienti. In pieno centro di Milano. E, soprattutto, in pieno giorno.

Pomeriggio di follia, lunedì, per una coppia che è stata ripresa da negozianti e pedoni in atteggiamenti sessuali espliciti in via Solferino (Brera). "Trovo assurdo che si verifichino certe cose, in centro a Milano e soprattutto in pieno giorno davanti agli occhi dei passanti", ci scrive un lettore, titolare di un'attività che ha, suo malgrado, testimoniato agli atti osceni.

I due sono stati invitati ad andarsene ed è stata avvertita la polizia locale.