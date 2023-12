Abusa a lungo della figlia piccola della compagna e le dice: "Farai la fine di Giulia Cecchettin"

Arrestato a Vercelli un uomo che abusava della figlia della compagna e, se lei si sottraeva, le diceva: "Farai la fine di Giulia".

Abusi da quando le aveva 12 anni

Le violenze erano iniziate quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Quando la giovane si rifiutava di sottostare agli abusi, lui la colpiva violentemente. Particolari raccapriccianti, abusi con atti sempre più violenti, divenuti con il tempo quotidianità. Come ricostruito dalla polizia, l'insofferenza della giovane non è passata però inosservata all'uomo che, non riuscendo più a ottenere quanto prima gli veniva concesso senza alcuna resistenza, ha dato più volte in escandescenze. Di recente l'aveva anche minacciata di farle fare la fine di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta a Vigonovo.

L'uomo è stato arrestato

La vittima ha trovato il coraggio di denunciare il patrigno e la polizia ha eseguito nei confronti del 65enne, cittadino italiano, la misura cautelare in carcere, disposta dal giudice per le Indagini preliminari, su richiesta della procura, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Vista la gravità delle condotte pregresse, delle violenze psicologiche e delle minacce proferite nei confronti della ragazza gli investigatori hanno trasferito l'uomo in casa circondariale.

