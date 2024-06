Farmaci salvavita per più di 1 milione svaligiati dal Policlinico: l'ipotesi dei "complici interni"

Rubati farmaci "salvavita" per un valore di circa 1 milione e 400mila euro. Il singolare furto è avvenuto nella farmacia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, meglio nota come policlinico di Napoli tra sabato 1 e domenica 2 giugno, ma la segnalazione è stata fatta solo lunedì, quando è stata scoperta la mancanza dei farmaci dopo la chiusura del weekend.

Come riporta NapoliToday, dalle indagini non è emerso alcun segno di effrazione e gli inquirenti stanno quindi verificando l'ipotesi di una possibile complicità da parte di dipendenti interni dell'azienda sanitaria. Nell'edificio, protetto con sistema di allarme e videocamere, i ladri sembrerebbero essere andati a colpo sicuro. I carabinieri stanno attualmente lavorando alla visione dei filmati di videosorveglianza nella speranza che ne possano emergere elementi utili.

Il commercio parallelo la possibile ragione del furto

I farmaci svaligiati rientrano nella categoria dei cosiddetti "salvavita", ovvero indispensabili per il trattamento di patologie gravi o croniche. In particolare, riporta Il Mattino i ladri avrebbero portato via medicinali ematologici e biologici utilizzati per il trattamento della sclerosi multipla e di malattie rare.

I farmaci potrebbero finire nel parallel trade farmaceutico, un mercato di farmaci parallelo a quello della rete di distribuzione delle industrie farmaceutiche che li fabbricano. Se vengono rispettati alcuni parametri si tratta di un circuito legale per la vendita all'interno del mercato europeo. In alternativa, è possibile che i farmaci vengano rietichettati falsificandone l'origine per essere rivenduti in Stati in cui il loro costo è maggiore.