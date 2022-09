L'imprenditore scomparso e trovato senza vita: ucciso a colpi di pistola

Dopo due giorni di ricerche, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza di vita di Fatmir Ara, imprenditore di origine albanese di 43 anni residente a Mathi, in provincia di Torino. L'uomo, titolare della ditta "Nuova Edile" con sede in strada Cirié 10, era scomparso dallo scorso 2 settembre, quando i familiari si erano rivolti alle forze dell'ordine per chiedere aiuto. Immediatamente erano scattate le ricerche in tutta la zona, fino al terribile ritrovamento di domenica mattina.

I carabinieri di Venaria hanno individuato il cadavere di Fatmir Ara in una zona di campagna a San Carlo Canavese, un paese non molto distante da Mathi, sempre in provincia di Torino: l'uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di pistola. Al momento i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso: tra le ipotesi al vaglio c'è ovviamente quella dell'omicidio.

La scomparsa del 43enne era avvenuta venerdì 2 settembre. La moglie, non vedendolo tronare a casa, aveva dato l'allarme immediatamente, facendo scattare le ricerche. Il corpo senza vita dell'imprenditore è stato trovato a terra, vicino alla sua auto, lungo una stradina non molto distante dall'azienda dove lavorava la vittima e di cui era il titolare.