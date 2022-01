Dall'ergastolo all'assoluzione: ribaltata la sentenza di condanna per Fausta Bonino

Assolta Fausta Bonino: la corte di appello Firenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario l'infermiera finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti avvenuti nell'ospedale di Piombino (Livorno) tra il 2014 e il 2015. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per quattro dei dieci decessi contestati. Nella sua requisitoria il procuratore generale Fabio Origlio aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo ma per nove dei dieci casi contestati. Invece dalla camera di consiglio è uscita una sentenza che ribalta quanto deciso in primo grado di giudizio. La donna è stata invece condannata a un anno e mezzo per ricettazione.

Chi è Fausta Bonino

Fausta Bonino, oggi 58enne, venne arrestata il 30 marzo 2016 perchè sospettata di aver ucciso una serie di pazienti durante la loro degenza nel reparto di anestesia e rianimazione con 'bombe' di anticoagulante eparina. La donna, secondo l'accusa, avrebbe pianificato e causato la morte di dieci persone mediante l'uso "deliberato e fuori dalle terapie prescritte" di eparina in dosi tali da "determinare il decesso" provocato da improvvise emorragie.

Il 20 aprile 2016 il Tribunale del Riesame di Firenze annullò l'ordinanza di custodia in carcere e Fausta Bonino venne rimessa in libertà. L'infermiera, che nel frattempo era stata sospesa dall'Asl, si è sempre proclamata innocente.

Il 1 giugno 2018 la Procura della Repubblica di Livorno aveva chiuso le indagini e chiese il rinvio a giudizio per omicidio volontario plurimo aggravato. Il 19 aprile 2019 la sentenza di condanna in primo grado. Oggi l'assoluzione decisa dalla corte di assise di appello di Firenze