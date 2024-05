Sentenza ribaltata (ancora) per Fausta Bonino, l'infermiera accusata di uccidere i pazienti

Ergastolo per Fausta Bonino, l'infermiera dell'ospedale di Piombino (Livorno) finita a processo per la morte di alcuni pazienti. Così ha deciso la corte d'assise d'appello al processo bis di secondo grado per la donna.

Le morti sospette sono avvenute fra il 2014 e il 2015, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villamarina di Piombino dove lavorava l'infermiera. Bonino è stata accusata per dieci decessi e arrestata il 30 marzo 2016. Inizia un lungo iter giudiziario. In primo grado viene condannata all'ergastolo per quattro casi ma in appello è assolta. Successivamente la Cassazione annulla la sentenza disponendo un nuovo processo di appello per l'omicidio di quattro pazienti, confermando l'assoluzione per gli altri sei casi. Adesso la nuova pronuncia.

L'infermiera avrebbe iniettato eparina - anticoagulante che se assunto in quantità imponenti provoca emorragie interne - ai pazienti causandone la morte. Lei ha sempre negato: "Io non ho mai ucciso nessuno. Io le vite le ho salvate non soppresse".