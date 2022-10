Fausto e Camelia morti mentre andavano a cena dalla figlia: i loro corpi trovati in un fosso

I loro corpi ormai esanimi sono stati ritrovati solo all'alba di lunedì: la sera prima avrebbero dovuto raggiungere la figlia a cena, che non vedendoli arrivare ha dato l'allarme. Dramma a Marmirolo, in provincia di Mantova: il 61enne Fausto Facincani e la compagna Camelia Mihalache, 48enne, sono stati trovati senza vita sul ciglio della strada, in località Chiaviche, poco dopo le 7.30 di lunedì. Risultavano scomparsi da qualche ora: erano in sella a uno scooter T-Max quando avrebbero perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un palo della luce e poi finendo fuori strada. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente che li ha visti coinvolti, ricostruita dai carabinieri a cui sono stati affidati i rilievi.

Sul luogo del ritrovamento anche l'automedica - i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso - e i vigili del fuoco. A dare l'allarme è stata una delle figlie di Fausto Facincani, che aspettava il padre e la compagna a cena, a poche centinaia di metri da dove si è consumato il dramma.

La magistratura ha dato il nulla osta alla sepoltura. I funerali di Fausto e Camelia saranno celebrati mercoledì pomeriggio a Castiglione Mantovano, frazione di Roverbella, dove abitavano.