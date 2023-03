In ospedale con la febbre alta, bambina di 4 anni muore dopo poche ore

Tragedia a Sciacca (Agrigento) dove una bimba di appena quattro anni è morta in ospedale. Come si legge su AgrigentoNotizie, la bimba originaria di Sambuca di Sicilia era stata ricoverata per febbre alta all'ospedale Giovanni Paolo II e dopo poche ore è morta. I genitori della piccina hanno presentato una denuncia ai carabinieri ed è subito stata aperta un'inchiesta.

La piccola sarebbe giunta in ospedale, accompagnata da papà e mamma, con febbre alta. I medici hanno deciso il suo ricovero nel reparto di Pediatria dove, stando a quanto è emerso, il quadro clinico è peggiorato fino al consumarsi della tragedia. Sono state acquisite le cartelle cliniche della piccina ed è stata già disposta l'autopsia per stabilire cosa è successo e se vi sono delle responsabilità dei sanitari.