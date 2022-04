Federica, schiacciata dal cancello a 9 anni: aperta un'indagine per omicidio colposo

La Procura du Bergamo ha avviato un'indagine per omicidio colposo ca rico di ignoti in seguito alla morte di i Federica Bena, la bimba di 9 anni schiacciata dal cancello di casa a Trescore Balneario. Le analisi richieste dalla Procura saranno concentrate soprattutto sul perno che si è spezzato, causando la caduta del cancello. Il pubblico ministero ha intanto deciso di non disporre l'autopsia sulla salma della piccola. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì 5 aprile, intorno alle 19.30: la bimba si trovava sullo scivolo di casa quando il perno si è spezzato e il cancello è caduto, schiacciandola. A trovarla sono stati mamma Cristina e il fratello della bambina: i medici e i paramedici del 118, accorsi sul posto, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma per Federica non c'è stato nulla da fare.

La mamma della bimba è stata colta da un malore dopo essere venuta a conoscenza del decesso, una notizia che ha sconvolto l'intera comunità con il paese si è stretto intorno alla famiglia, straziata da un dolore indicibile: un viavai di gente si è recata a far visita nell’abitazione di via Muratello, luogo della tragedia, in cui è stata allestita la camera ardente: Federica riposa in una piccola bara bianca. Anche a scuola c'è sconcerto tra i suoi tanti piccoli amici e compagni. La lavagna di classe è stata riempita di cuori rossi e di tanti messaggi: "Ci mancano i tuoi occhi", "Mi manchi tantissimo", "Sei l'angelo più bello e gentile del mondo". I funerali della piccola si svolgeranno nella giornata di oggi alle 14.30 sempre nella chiesa di Trescore.