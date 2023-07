Federica Sciarelli ritrova in spiaggia un ragazzo scomparso

La celebre giornalista e conduttrice Federica Sciarelli, volto da anni del programma di Rai3, "Chi l'ha visto?", era al mare a Palidoro, sul litorale romano, quando ha notato un 15enne che sembrava essere disorientato. Il ragazzo si è poi scoperto essere scomparso da circa 3 ore.

Le ricerche erano già partite ed erano stati allertati la capitaneria di porto e un elicottero dei Vigili del Fuoco. La conduttrice Rai è rimasta con il ragazzo fino all'arrivo dei genitori. "E' stato il destino, è stata una cosa incredibile", racconta Sciarelli.

"Sta bene il ragazzo di 15 anni scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche da oltre tre ore, anche con elicotteri, intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti all'ospedale Bambino Gesù, è stato notato da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori", si legge in un post twittato in serata proprio sulla pagina social della trasmissione.

Un collega dalla spiaggia di Maccarese, a qualche chilometro di distanza da Sciarelli, le aveva detto poco prima che era sparita una persona in zona. "Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: Facciamo una passeggiata", ha raccontato Sciarelli a Repubblica. Il suo sesto senso l'ha portata a capire che quel ragazzino disorientato era quello che decine di persone cercavano da ore. L'allarme domenica era scattato intorno alle 13, quando il ragazzo era sparito dalla vista dei genitori e sembrava essersi volatilizzato.