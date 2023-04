Federica Zarabara è stata trovata morta

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federica Zarabara, la donna di 45 anni scomparsa nella zona di Imponzo di Tolmezzo (Udine): non dava notizie di sé da lunedì 3 aprile. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio di martedì 4 aprile, poco dopo le 18, in una zona boschiva sopra Tolmezzo. Sono ora in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause del decesso. La donna era uscita da casa a piedi, senza portare con sé nulla. Niente telefono, né documenti o soldi. Non ha lasciato biglietti né messaggi alla famiglia per dire dove stesse andando.

Erano stati i familiari, non vedendola rientrare a casa, a dare l'allarme. La sala operativa regionale della Protezione civile aveva subito messo a disposizione un elicottero per l'ispezione aerea del territorio. Nelle ricerche erano stati coinvolti anche i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino, polizia e carabinieri.

Per cercare di ritrovarla si è mobilitato tutto il paese. Il sindaco aveva messo a disposizione anche le telecamere di videosorveglianza del comune per trovare eventuali tracce della donna. Tanti anche gli appelli condivisi sui social network: "Stiamo cercando Federica Zarabara di Imponzo, che è uscita da casa stamattina presto, a piedi senza documenti e senza cellulare. Chiunque l'avesse vista ci avvisi subito". Poi il triste epilogo, col ritrovamento del cadavere.