Corruzione: arrestato Federico Bianchi di Castelbianco, editore dell'agenzia Dire

L'imprenditore, psicoterapeuta romano ed editore, 69 anni, è finito in carcere nell’ambito di una inchiesta su appalti concessi dal Miur. Il caso venne alla luce la scorsa primavera

E’ Federico Bianchi di Castelbianco l’imprenditore finito in carcere nell’ambito di una inchiesta su appalti concessi dal Miur, il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Castelbianco, 69 anni, romano, è psicoterapeuta ed editore dell’agenzia di stampa Dire. Il provvedimento che lo chiama in causa è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma su delega della Procura capitolina. L’ordinanza del gip della Capitale è stata chiesta dai pubblici ministeri che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo. Agli arresti domiciliari sono finite altre due persone intervenute nella dazione delle utilità. I reati contestati sono concorso in corruzione e rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio.

Le accuse nei suoi confronti

Il coinvolgimento di Bianchi di Castelbianco, che è anche presidente dell’Ido (Istituto di ortofonologia, specializzato in autismo e disabilità dell’infanzia e dell’adolescenza) emerse nella primavera scorsa, allorquando una dirigente del ministero, G.B., 47 anni, provò a togliersi la vita dopo una attività di perquisizione negli uffici dello stesso dicastero. Venne ricoverata in gravissime condizioni al Gemelli, ora sta bene.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma e sviluppate dalle fiamme gialle anche attraverso analisi dei flussi finanziari e approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, hanno riguardato plurimi episodi corruttivi nei confronti dell'ex capo dipartimento del ministero dell'istruzione. Sono stati individuati bonifici e dazioni in contante oltre a spese di carattere personale di varia natura e tipologia. Gli investigatori della polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma sono arrivati a ricostruire un articolato sistema.

"Plurimi episodi corruttivi"

L'imprenditore arrestato sarebbe risultato essere amministratore di fatto e di diritto di 3 società e di una fondazione, tutte con sede a Roma nel settore della comunicazione e della formazione, che, nel periodo 2018-2021, hanno ricevuto affidamenti da parte di Istituti scolastici per circa 23 milioni di euro, oggetto di ulteriori indagini.

L'imprenditore era quasi "di casa" nel Ministero, e partecipava a riunioni ristrette. Secondo le ipotesi della procura, i favoritismi (carte di credito prepagate, bonifici, pagamenti di noleggi di costose auto, pagamento affitto di immobili, finanche il pagamento della collaboratrice domestica e versamenti di contributi assistenziali) erano possibili grazie alla sua "generosità" nei confronti della dirigente, indagata per corruzione ma non soggetta a misure restrittive. La procura ha disposto nei confronti della donna un sequestro di beni per 329 mila euro.